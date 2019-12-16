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Boeing остановит или сократит выпуск самолетов 737 MAX

Boeing остановит или сократит выпуск самолетов 737 MAX
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Википедия

Новости Бизнеса:Компания Boeing рассматривает возможность приостановки выпуска лайнеров 737 MAX либо их сокращения.

Boeing Co. рассматривает возможность либо приостановки, либо сокращения выпуска самолетов 737 MAX в связи с затягиванием срока их возврата в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, менеджмент Boeing все больше склоняется именно к приостановке производства, считая этот вариант наиболее целесообразным.

На прошлой неделе газета сообщала, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) раскритиковало Boeing за недостаточно быструю передачу сведений, необходимых регулятору для сертификации самолета. Как ожидается, FAA одобрит изменения, внесенные в систему контроля полета лайнеров 737 MAX и соответствующую программу подготовки пилотов не ранее, чем в феврале - на два месяца позднее, чем планировала Boeing.

Таким образом, приостановка полетов 737 MAX продлится почти год.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Компания урезала выпуск самолетов 737 MAX в апреле, и дальнейшее сокращение производства приведет к существенному скачку расходов, а также негативно скажется на ее финансовых результатах. Кроме того, это потребует сокращения рабочих мест, не только в Boeing, но и в компаниях, выпускающих авиационные компоненты.

СМИ: Злосчастные Boeing 737 MAX в этом году на рейсы не выйдут

Boeing уже направила $3,6 млрд на покрытие дополнительных производственных расходов и зарезервировала $6,1 млрд на выплату компенсаций клиентам.

В апреле Boeing сократила выпуск самолетов 737 MAX на 25% и отказалась от планировавшегося ранее наращивания производства, что заставило поставщиков компании скорректировать собственные планы.

Глобальная сеть поставок самолетов MAX включает порядка 600 компаний, плюс сотни мелких субподрядчиков.

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Boeing, Самолет, 737 MAX, Lion Air.
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