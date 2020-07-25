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В Германии самолет врезался в дом: трое погибших (Фото)

В Германии самолет врезался в дом: трое погибших (Фото)
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В городе Везель, что на северо-западе Германии легкий самолет врезался в жилой дом. В результате происшествия погибло три человека, сообщает Rheinische Post.

"Спортивный самолет модели TL-96 потерпел крушение в жилом районе города Везель в субботу днем. По предварительной информации погибли три человека, среди них двое мужчин, находившихся в самолете", - сказано в сообщении. 

Третей жертвой трагедии оказалась жительница квартиры на верхнем этаже дома, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу от тяжелых ожоговых травм.

Авиакатастрофа в городе Везель, Германия

Два человека получили ранения. Также отмечается, что в квартире нашли живой двухлетнюю дочь погибшей женщины. 

Спасательные вертолеты возле места катастрофы легкого самолета в городе Везель, Германия

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Квартира на верхнем этаже жилого дома оказалась полностью уничтожена в результате столкновения. Вспыхнувший пожар удалось быстро ликвидировать. 

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Германия, Авиакатастрофа, Vezel.

Автор:

Телеграф
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