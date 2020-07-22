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Военный вертолет потерпел крушение в Колумбии: погибли 9 человек

Военный вертолет потерпел крушение в Колумбии: погибли 9 человек
Обновлено 06:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Колумбии потерпел крушение военный вертолет Black Hawk, на борту которого находилось 17 человек. Инцидент произошел в юго-восточной части страны, передает El Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах.

Отмечается, что поисковая бригада нашла тела девяти военных, которые находились на борту во время крушения. Еще шестеро получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи.   

В настоящее время продолжаются поиски еще двух пропавших без вести солдат. 

Власти страны создали специальную комиссию, которая займется расследованием причин аварии. 

Командующий ВС Колумбии Луис Фернандо Наварро отметил, что вертолет был направлен в сельский район Сан-Хосе-дель-Гуавьяре для подавления деятельности организованной преступной группировки. 

"Несколько боевых вертолетов находились над Каньо-Моско, сельским районом Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. В это время началось введения войск в регион. Военные начали десантирование из боевой машины с использованием веревок, тогда и произошел данный инцидент", - сказал Наварро

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Вертолет упал в реку, а потому 11 военнослужащих изначально числились как пропавшие без вести, но около 16:30 по местному времени тела 9 погибших были обнаружены. 

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Колумбия, Black Hawk.

Автор:

Телеграф
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