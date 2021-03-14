Стратегия по возвращению Крыма: раскрыты основные направления

"Телеграф" пообщался с одним из экспертов, участвовавших в разработке проекта "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" Александром Лиевым.

Лиев рассказал о блоке Стратегии, который называется "Приоритетные направления".

Таких направлений всего 8, эксперт вкратце охарактеризовал их "Телеграфу":

1. Защита прав и свобод человека, которые содержаться в Крыму и РФ, привлечение к этому международных правозащитных организаций.

2. Правовая защита имущества, которое было незаконно захвачено во время оккупации.

3. Экономическая политика: Украина будет инициировать новые санкции против лиц, которые осуществляют деятельность на оккупированных территориях.

4. Социальная, гуманитарная и культурная политика: обеспечение крымчанам доступа к учебным заведениям на материковой части Украины, и развитие культуры крымскотатарских и других коренных народов.

5. Крымские экологические проблемы: постоянный мониторинг проблемных ситуаций с привлечением для этого международных организаций.

6. Создание государственной стратегии вещания на полуострове, которая включает обеспечение поддержки медиа.

7. Международное сотрудничество - развитие Крымской платформы, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

8. Политика безопасности - Киев оставляет за собой правоприменения всех возможностей, предусмотренных международным правом и национальным законодательством, для защиты прав и свобод людей в Крыму.

Полное интервью с руководителем Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александром Лиевым читайте в материале "Телеграфа":

"Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров".