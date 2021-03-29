Названо имя победителя довыборов в Раду в Донецкой области: нардепом стал организатор "референдума за ДНР"

Мэр Доброполья Андрей Аксенов от партии "Порядок" окончательно победил на довыборах в Верховную Раду в Донецкой области – он получил 65,46% голосов (19949 избирателей).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, по состоянию на 14:00 в ЦИК подсчитали 100% голосов избирателей на избирательном округе №50, расположенном в Доброполье Донецкой области.

На втором месте оказался кандидат от "Партии Шария" Валентин Рыбин с 3 963 голосами (13%), а на третьем — кандидат от "Европейской Солидарности", волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Она набрала 2 039 голосов (6,69%).

Как сообщал "Телеграф", ранее скандал вокруг Аксенова с организацией незаконного референдума за переход "под крыло" группировки боевиков "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполье) возник после того, как информацию об этом обнародовал журналист Денис Казанский. По его словам, Аксенова не принуждали организовывать "референдум ДНР". На тот момент город был под контролем местных проукраинских активистов, которые удерживали ситуацию в Доброполье до прихода добробатов и ВСУ.