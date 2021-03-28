В Украине состоялись промежуточные выборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов

В воскресенье, 28 марта, на двух избирательных участках прошли довыборы в Верховную Раду.
Голосование проходило в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях.
Согласно первым данным экзит-полов в Донецкой области, транслировавшихся на канале "Орбита", на довыборах с большим перевесом побеждает Андрей Аксенов из партии "Порядок". У него 65,5% голосов.
Следуют за ним кандидат от "партии Шария" Валентин Рыбин (14,8%) и представительница "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко (6,8%).
Остальные кандидаты, набрали менее 5% голосов
А вот на Прикарпатье дела обстоят интересней.
Согласно данным экзит-пола группы "Рейтинг", самовыдвиженца Александра Шевченко и "свободовца" Романа Кошулинского разделяют менее 1% голосов:
Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.
По данным ЦИК на 20:00, явка избирателей составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% в Ивано-Франковской.
Окончательные результаты голосования должны быть установлены до 12 апреля 2021 года.
Напомним, в Покровске местных жителей возмутил российский казак, агитировавший за кандидата в народные депутаты Викторию Шилову.