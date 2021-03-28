Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Когда я после 10 дней в ковидной реанимации впервые взяла авторучку, то поняла, что не умею... писать"
"Когда я после 10 дней в ковидной реанимации впервые взяла авторучку, то поняла, что не умею... писать"
Главные события недели: коллапс в Суэцком канале, в Украину привезли китайскую вакцину, бой под Шумами
Главные события недели: коллапс в Суэцком канале, в Украину привезли китайскую вакцину, бой под Шумами
В Украине состоялись промежуточные выборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
В Украине состоялись промежуточные выборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
Украина 0:0 Финляндия: онлайн матча
Украина 0:0 Финляндия: онлайн матча

В Украине состоялись промежуточные выборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов

В Украине состоялись промежуточные выборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 28 марта, на двух избирательных участках прошли довыборы в Верховную Раду

Голосование проходило в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях.

Согласно первым данным экзит-полов в Донецкой области, транслировавшихся на канале "Орбита", на довыборах с большим перевесом побеждает Андрей Аксенов из партии "Порядок". У него 65,5% голосов.  

Следуют за ним кандидат от "партии Шария" Валентин Рыбин (14,8%) и представительница "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко (6,8%). 

Остальные кандидаты, набрали менее 5% голосов

А вот на Прикарпатье дела обстоят интересней. 

Согласно данным экзит-пола группы "Рейтинг", самовыдвиженца Александра Шевченко и "свободовца" Романа Кошулинского разделяют менее 1% голосов: 

  • Александр Шевченко - 32,4%;
  • Роман Кошулинский - 31,6%% 
  • Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 29,4%. 

Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

По данным ЦИК на 20:00, явка избирателей составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% в Ивано-Франковской. 

Окончательные результаты голосования должны быть установлены до 12 апреля 2021 года. 

Напомним, в Покровске местных жителей возмутил российский казак, агитировавший за кандидата в народные депутаты Викторию Шилову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 652

Все по теме:

Выборы, Донецкая область, Ивано-Франковская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены
02 Названо имя человека, который заставит Путина сесть за стол переговоров по Донбассу
03 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
04 Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
05 "Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места
Итоги дня 28 марта: переход на летнее время, Ever Given сдвинули с места
Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной &quot;Изоляция&quot; (фото)
Bellingcat рассекретила ключевых преступников из донецкой пыточной "Изоляция" (фото)
Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)
Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)
Звезда сериала &quot;Папаньки&quot; готовится к новой свадьбе
Звезда сериала "Папаньки" готовится к новой свадьбе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь