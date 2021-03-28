В Украине состоялись промежуточные выборы в Раду: обнародованы результаты экзитполов

В воскресенье, 28 марта, на двух избирательных участках прошли довыборы в Верховную Раду.

Голосование проходило в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях.

Согласно первым данным экзит-полов в Донецкой области, транслировавшихся на канале "Орбита", на довыборах с большим перевесом побеждает Андрей Аксенов из партии "Порядок". У него 65,5% голосов.

Следуют за ним кандидат от "партии Шария" Валентин Рыбин (14,8%) и представительница "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко (6,8%).

Остальные кандидаты, набрали менее 5% голосов

А вот на Прикарпатье дела обстоят интересней.

Согласно данным экзит-пола группы "Рейтинг", самовыдвиженца Александра Шевченко и "свободовца" Романа Кошулинского разделяют менее 1% голосов:

Александр Шевченко - 32,4%;

Роман Кошулинский - 31,6%%

Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 29,4%.

Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

По данным ЦИК на 20:00, явка избирателей составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% в Ивано-Франковской.

Окончательные результаты голосования должны быть установлены до 12 апреля 2021 года.

Напомним, в Покровске местных жителей возмутил российский казак, агитировавший за кандидата в народные депутаты Викторию Шилову.