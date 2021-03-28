На Донбассе и Прикарпатье проводят довыборы в Раду: наблюдатели указали на ряд нарушений

В воскресенье, 28 марта, сразу в двух регионах Украины проходят довыборы в Верховную раду Украины. Депутатов избирают в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях.

По информации Центральной избирательной комиссии, утром открылось 229 участков. Голосование продолжается в штатном режиме. В целом правом голоса обладают около 295 тысяч избирателей. В выборах принимают участие 32 кандидата. Из них 18 в округе №50 и 14 в округе №87.

Результаты промежуточных выборов будут известны до 12 апреля 2021 включительно.

Тем временем Гражданская сеть "ОПОРА" заявила о ряде нарушений во время избирательного процесса. В Донецкой области наблюдатели зафиксировали несколько граждан, которые пришли на избирательный участок с символикой кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова. Также на одном из участков в городе Покровск (Донецкая область) был выявлен факт нарушения процедуры и порядка организации голосования.

А вот в Ивано-Франковской области избиратель смог проголосовать по водительскому удостоверению.

Напомним, в Покровске местных жителей возмутил российский казак, агитировавший за кандидата в народные депутаты Викторию Шилову.