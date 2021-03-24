"Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина": женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)

В Покровске, Донецкой области местных жителей возмутили агитаторы за кандидата в народные депутаты Викторию Шилову на довыборах по 50-му округу на Донбассе. "Казак" из Ростовской области, Российской Федерации (в папахе), агитировал на палатке за кандидата.

Видео общения с российским наемником опубликовал в facebook пользователь Влад Мономах.

На видео женщина подходит к агитационной палатке с агитацией за кандидата в нардепы Викторию Шилову, где стоит российский наемник. Автора видео возмутило то, что мужчина позиционировал себя как представителя ростовского казачества. "Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина", - заявила женщина агитатору. В ответ он начал вести типичные для российских пропагандистов разговоры о Бандерштадте.

Отметим, Виктория Шилова заняла специфическую позицию по ситуации на с агрессией России против Украины.

Напомним, ранее бывшая помощница экс-нардепа Олега Ляшко, лидера Радикальной партии, Виктория Шилова создала общественное движения в противовес движению "Фемен".