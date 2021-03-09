Перенос заседания суда по делу об убийстве Шеремета обернулся столкновениями в Киеве (видео)

Во вторник, 9 марта, в Шевченковском районном суде отменили заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, где должны были выбрать меру пресечения для двух фигурантов дела - Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. Активисты, поддерживающие Антоненко устроили протессты у зала суда и пытались воспрепятствовать вывозу подсудимого обратно в СИЗО.

Заседание перенесли на понедельник, 15 марта из-за болезни одного из присяжных. Накануне заседания возле суда собрались сторонники Антоненко и пытались заблокировать выезд автозака с подсудимым со двора суда.

Как сообщают в Telegram-канале PavlovskyNews, Активисты жгли фаеры, выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова и даже устроили столкновения с полицией. В итоге попытка правоохранителей вывезти Антоненко все же оказалась успешной.

Что было ранее

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога. Антоненко и Кузьменко продолжают находиться в СИЗО.