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Довыборы в Раду: новым нардепом от Донецкой области может стать организатор "референдума за ДНР" (видео)

Довыборы в Раду: новым нардепом от Донецкой области может стать организатор "референдума за ДНР" (видео)
10:17 Сегодня Телеграф

В результате довыборов в Верховную Раду, состоявшихся в воскресенье, 28 марта, народным депутатом может стать человек, принимавший участие в раскачивании ситуации в Украине в 2014 году. Речь о кандидате Андрее Аксенове, который, согласно данным экзитполов, побеждает на округе №50 в Донецкой области.

Об этом в своем facebook пишет блогер Денис Казанский.

"В 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполье), где тогда был поселковым головой. На yotube еще можно найти эпическое видео из Новодонецкого, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать", - сообщает блогер.

По его словам, Аксенова не принуждали организовывать "референдум ДНР". На тот момент город был под контролем местных проукраинских активистов, которые удерживали ситуацию в Доброполье до прихода добробатов и ВСУ. Когда в Украине начались активные боевые действия, Аксенов перебрался в оккупированный Крым, где ему выдали российский паспорт. Денис Казанский опубликовал скрин с базы данных Федеральной налоговой службы РФ, где указано, что у бывшего чиновника российское гражданство.

скрин

Позже, уже в 2015 году, Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принимал участие в выборах мера. "Референдум" 2014 года он назвал простым соцопросом.

Денис Казанский упомянул и тот факт, что в 2018 году Аксенов задержали правоохранители по подозрению в подделке документов, растрате имущества. Тогда чиновник покинул Украину и был объявлен в розыск. Через время вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор.

Напомним, наблюдатели указали на ряд нарушений во время довыборов на Донбассе и Прикарпатье.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Выборы, Донецкая область, Денис Казанский, Референдум ДНР, Андрей Аксенов.
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