Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент США Джо Байден выразил желание посетить Киев.

Об этом он написал в Фейсбук после телефонного разговора между Байденом со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Ермака, Байден во всем поддерживает Украину, а его команда ценит действия Зеленского в вопросах реформирования Украины.

"Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - подчеркнул он.

Также он отметил, что во вторник, 6 апреля. представит нового главу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко представителям дипмиссий других стран и украинским общественным деятелям.

Как сообщалось ранее, Байден и Зеленский провели телефонный разговор ранее в пятницу.