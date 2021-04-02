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Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США

Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент США Джо Байден выразил желание посетить Киев. 

Об этом он написал в Фейсбук после телефонного разговора между Байденом со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. 

По словам Ермака, Байден во всем поддерживает Украину, а его команда ценит действия Зеленского в вопросах реформирования Украины. 

"Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - подчеркнул он. 

Также он отметил, что во вторник, 6 апреля. представит нового главу Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко представителям дипмиссий других стран и украинским общественным деятелям. 

Как сообщалось ранее, Байден и Зеленский провели телефонный разговор ранее в пятницу.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Джо Байден, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, ОПУ.
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