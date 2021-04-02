Надежда на Штаты? Генерал указал на опасный маневр Путина в отношении Украины

Главными темами сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) могут стать накаляющая обстановка на Донбассе и у границ Украины, провоцируемая Россией, а также ситуация с третьей волной коронавируса. Кроме того, власти могут продолжить санкционный кейс и рассмотреть вопрос о беспорядках у Офиса президента, которые произошли 20 марта.

Об этом «Телеграфу» рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Повестку дня традиционно для последнего времени могут не огласить. Маневры российских военных формирований у наших границ, обострение на Восточном фронте – эти вопросы нельзя оставить без внимания. Равно как вопросы касательно ситуации с Минскими соглашениями, Нормандским форматом. Недавняя онлайн-беседа Путина с Меркель и Макроном (трое из «нормандской четверки») без Украины (еще одной составляющей «четверки») может иметь катастрофические последствия. Это свидетельствует о том, что Путину удается отстранить украинского президента и Украину в целом от решения жизненно важных для нашей страны вопросов, связанных с урегулированием ситуации на Донбассе. Если проводить исторические параллели, можно вспомнить печально известное Мюнхенское соглашение, оно же Мюнхенский сговор. В сентябре 1938 года Германия, Великобритания, Франция и Италия договорились, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Обсуждение проводили без представителей чехословацкой делегации. Их просто поставили перед фактом. Все мы помним, что было потом. Надежды на то, что это удержит Гитлера от агрессии, не оправдались. Вскоре началась Вторая мировая война. Надеюсь, нынешние мировые лидеры помнят уроки истории», - отмечает Василий Богдан.

По его мнению, в рамках СНБО должен быть рассмотрен и категорический отказ российских представителей в ТКГ вернуть режим всеобъемлющей тишины – так называемое перемирие.

«Предположительно, будут приняты решение о мобилизации оборонно-безопасностного сектора Украины на предотвращение возможных провокаций. Действия России становятся всё более агрессивными. Не реагировать на это нельзя. И тот факт, что Европейское командование вооруженных сил США на прошлой неделе повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» говорит о многом, - считает генерал. – Важно, чтобы Украина не позволила превратить себя в заложника геополитических разборок, которые мы наблюдаем на мировой арене. Радует, что у американской стороны просматривается явное желание не только сдержать агрессивные намерения РФ, но и дать им отпор. Это всё должно быть в поле зрения наших компетентных органов. И найти отражение в соответствующих решениях СНБО касательно наращивания обороноспособности, усиления разведки и так далее».

Также Василий Богдан считает, что на заседании СНБО будет рассмотрена критическая ситуация с очередной волной коронавируса, захлестнувшей Украину. Согласно последним данным, у нас – очередной антирекорд суточной смертности. А красных зон в Украине становится всё больше…

«Общество очень озабочено и ростом заболеваемости, и усилением карантинных мер, - отмечает генерал. - Нужно бороться, но грамотно, эффективно. И чтобы ситуацию не использовали нечистые на руку люди в своих интересах. А такая информация то и дело поступает. В том числе о доставке коммерческих вакцин, которыми прививаются отдельны лица, вне рекомендаций МОЗ. И в этом контексте должны быть приняты дополнительные меры, направленные на улучшение ситуации: усиление контроля, активизация мер для получения Украиной необходимого количества вакцин, проведение информационной работы. И главное - обеспечение лечебного процесса тех граждан, которые поражены вирусом. Не должно быть ситуаций, когда не хватает коек, кислорода».

По мнению Василия Богдана, одним из блоков вопросов может быть и ситуация с деолигархизацией Украины.

«Сейчас в Офисе президента пытаются доказать, что ведется определенная работа в этом направлении. Но пока больше разговоров и политических решений. А должны быть уголовные производства, судебные решения, возврат в страну средств, которые были выведены отсюда. Отсутствие прогресса в этом направлении негативно влияет на отношения Украины с западными партнерами, включая МВФ. Они обоснованно упрекают наши власти в слабой борьбе с коррупцией, с недореформированной судебной системой. Частично СНБО уже «цеплял» эту тему, в том числе решением по недрам. Но нужно подходить к этим больным темам более глобально», - считает генерал.

Не исключает он и то, что могут быть приняты санкционные решения касательного конкретных лиц – и отечественных, и зарубежных.

«Возможно продолжение санкций против политиков и бизнесов из тех, кто встал на путь финансирования российского терроризма и проведения в Украине активной пророссийской политики - так называемые коллаборантые элементы, - считает Василий Богдан. - Следовало бы рассмотреть и события у Офиса президента, происшедшие 20 марта, когда здание забросали файерами, разрисовали. Думаю, официальные лица, ГБР, должны рассмотреть есть ли вина правоохранительных органов (Нацполиции, СБУ, Управления госохраны), которые оставили фактически беззащитным стратегический объект, которым является Офис президента».

Отметим, что президент Владимир Зеленский в четверг, 1 апреля, впервые высказался по поводу шквала угроз со стороны России в адрес Украины.