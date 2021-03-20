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Сторонники Стерненко штурмуют здание Офиса президента (фото, видео)

Сторонники Стерненко штурмуют здание Офиса президента (фото, видео)
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко попытались штурмовать Офис президента. 

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-каналах "Klymenko Time" и dtp.kiev.ua. 

"Соратники находящегося в СИЗО националиста сейчас активно жгут файеры и запускают питарды в стены президентской канцелярии. Вход в здание также закидали "дымовухами" и залили красной краской и разрисовали стены. Кроме того, уже разбиты стекла", - сказано в сообщении. 

Также сообщается, что демонстранты подожгли табличку "Офис президента".




Стерненко приговорили к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". 

Сам Щербич заявлял, что от него пытками и угрозами требовали сложить мандат 

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 В сентябре 2015 года Стерненко вручили подозрение в похищении, сам же активист настаивал на том, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича. 

Решение о заключении было принято 23 февраля 2021 года. Сразу же после приговора суда в Украине начались акции протеста

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Сергей Стерненко, ОПУ.
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