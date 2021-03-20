Сторонники Стерненко штурмуют здание Офиса президента (фото, видео)

Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко попытались штурмовать Офис президента.

Соответствующие кадры были обнародованы в Телеграм-каналах "Klymenko Time" и dtp.kiev.ua.

"Соратники находящегося в СИЗО националиста сейчас активно жгут файеры и запускают питарды в стены президентской канцелярии. Вход в здание также закидали "дымовухами" и залили красной краской и разрисовали стены. Кроме того, уже разбиты стекла", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что демонстранты подожгли табличку "Офис президента".









Стерненко приговорили к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

Сам Щербич заявлял, что от него пытками и угрозами требовали сложить мандат

В сентябре 2015 года Стерненко вручили подозрение в похищении, сам же активист настаивал на том, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича.

Решение о заключении было принято 23 февраля 2021 года. Сразу же после приговора суда в Украине начались акции протеста.