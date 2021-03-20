Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве

У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского

У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, прокомментировал акцию сторонников Сергея Стерненко возле Офиса президента и объяснил, почему полицейские не стали вмешиваться, даже когда те выбили стекла входной двери и сожгли табличку. 

Об этом он написал в Фейсбук. 

По его словам, происходящее у здания ОПУ было не мирным протестом, а "вакханалией грубого, заказного насилия". 

"Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой мечтали о том, чтобы в ответ на избиение стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те, в ответ, начнут еще больше кровопролития", - написал он. 

Он добавил, что все лица, нарушившие закон, были зафиксированы камерами СМИ и полицейских, а следовательно их привлекут к ответственности. 

При этом он добавил, что не было никаких проблем в том, чтобы оцепить здание, ведь правоохранители ждали неподалеку. 

"Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели - кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти", - написал он. 

Как сообщалось ранее, активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения за якобы похищение в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". 

19 марта на очередном заседании суда Стерненко оставили под стражей

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 1,721

Все по теме:

МВД, Антон Геращенко, Сергей Стерненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Москве горит Кремль: подробности, фото и видео с места
02 У Путина предъявили новые претензии к Украине по Донбассу
03 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
04 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
05 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
&quot;Холостяк&quot; умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь