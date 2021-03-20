У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, прокомментировал акцию сторонников Сергея Стерненко возле Офиса президента и объяснил, почему полицейские не стали вмешиваться, даже когда те выбили стекла входной двери и сожгли табличку.

Об этом он написал в Фейсбук.

По его словам, происходящее у здания ОПУ было не мирным протестом, а "вакханалией грубого, заказного насилия".

"Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой мечтали о том, чтобы в ответ на избиение стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те, в ответ, начнут еще больше кровопролития", - написал он.

Он добавил, что все лица, нарушившие закон, были зафиксированы камерами СМИ и полицейских, а следовательно их привлекут к ответственности.

При этом он добавил, что не было никаких проблем в том, чтобы оцепить здание, ведь правоохранители ждали неподалеку.

"Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели - кровопролитие под объективы видеокамер с последующими призывами к свержению законно избранной власти", - написал он.

Как сообщалось ранее, активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения за якобы похищение в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

19 марта на очередном заседании суда Стерненко оставили под стражей.