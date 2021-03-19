Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи

Приморский суд Одессы принял решение оставить под стражей приговоренного к 7 годам заключения активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщается в его Телеграм-канале.

"Судья Ершова своевольно оставила Стерненка под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Стерненко приговорили к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

По словам Щербича, его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата". В то время Стерненко руководил одесской ячейкой "Правого Сектора".

В сентябре 2015 года ему вручили подозрение в похищении, сам же Стерненко настаивал на том, что сторона обвинения не имеет доказательств, а дело построено исключительно на заявлениях Щербича.

Решение о заключении было принято 23 февраля 2021 года. Сразу же после приговора суда в Украине начались акции протеста.