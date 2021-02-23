Украинцы вышли на акцию с требованием освободить Стерненко: что происходить под офисом Зеленского (фото, видео)

После приговора Сергею Стерненко в виде 7 лет и трех месяцев лишения свободы в деле о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, активисты устроили акции протеста в поддержку осужденного под стенами Офиса президента.

Об этом сообщают в Facebook.

Только на Банковую пришли больше тысячи сторонников Стерненко.

Близко к Офису президента протестующие подойти не могут – там дежурят правоохранители.

Движение по улице Институтской парализовано.

Сначала акция проходила мирно, но после переросла в столкновения с правоохранителями. Причиной тому стал брошенный в полицейских зажженный фаер.

Отметим, что акция в поддержку Стерненко прошла и в Харькове. На кадрах видно, что лица большинства присутствующих скрывают маски, а вот о дистанции говорить не приходится.

Не меньше людей собралось и во Львове. Здесь акция в поддержку Стерненко проходит более мирно. Люди с требованиями в руках стоят в безмолвном молчании. Масочный режим здесь также соблюдается. Здесь заявляют, что "молодежь не мирится".

Не остался в стороне и Днепр.

"Вот пока мы будем сидеть по домам и думать, что нас это не касается, то нас всех это заденет .. а если будем выходить, говорить, высказывать свое мнение и защищать, что самое главное, свою точку зрения, то у нас как у нации куда больше шансов будет выжить!" - подписал фото акции в Facebook ее участник Максим Гошовский.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как украинцы отреагировали на приговор Стерненко.