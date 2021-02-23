"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко

Решение Приморского районного суда Одессы приговорить активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы ожидаемо вызвало большой резонанс среди украинской общественности. В первые минуты после приговора в соцсетях появились десятки критических отзывов о служителях Фемиды.

Одним из первых отреагировал известный адвокат Маси Найем, который заявил, что в решении суда нет места справедливости.

Активист и волонтер Роман Синицин подчеркнул, что с подобными приговорами становится "страшно жить в такой стране".

Экс-глава Гостаможенной службы Максим Нефедов напомнил, чем обычно в Украине заканчиваются дела политзаключенных.

Журналист Денис Бигус признался, что до последнего не верил в подобный исход судебного процесса.

В свою очередь, известный адвокат Клим Братковский отметил, что Сергей Стерненко живет в элитном доме на ул. Владимирской, где "квартиры дороже, чем на Крещатике" и назвал активиста "актером".

"Стоит внимательнее относиться к активистам, потому что они же всегда могут сказать, что они патриоты, они за правду, а по факту у них своя "правда", - написал на своей странице в Facebook Братковский.

Суд приговорил Стерненко к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Щербич утверждает, что весной 2015-го его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата". В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. Активист настаивал на том, что у стороны обвинения нет доказательств, и дело построено лишь на заявлениях Щербича.