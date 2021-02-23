Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии

Приморский суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.
Об этом сообщает адвокат Маси Найем на своей странице в соцсети Facebook.
"Семь лет Сергею Стерненко. Это не о правосудии. Не о справедливости", - написал он во вторник.
По данным "Ліга.Новости", сторона обвинения просила дать Стерненко 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, также обвинив активиста в разбое и незаконном обращении с оружием.
"Суд присудил Стерненко семь лет и три месяца тюрьмы и с конфискацией половины имущества", - уточняет издание.
Стерненко также прокомментировал на своей странице в Facebook обвинительный приговор и перечислил, на чем он основывается:
"Такое впечатление, что приговор писали мусора. Судью таки дожала (генпрокурор – ред.) Венедиктова, (замглавы Офиса президента – ред.) Татаров и (мэр Одессы – ред.) Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - написал активист.
Как сообщает Telegram-канал "Новости онлайн", суд приговорил Стерненко к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.
"Щербич утверждает, что весной 2015-го его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата". В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. В своем YouTube-блоге активист говорил, что у стороны обвинения нет доказательств, и дело построено лишь на заявлениях Щербича" - пишет "Ліга.Новости".
Как сообщалось, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - также государственную охрану.
По фактам нападений на Стерненко в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.
В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.