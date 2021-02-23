Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии

Приморский суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Об этом сообщает адвокат Маси Найем на своей странице в соцсети Facebook.

"Семь лет Сергею Стерненко. Это не о правосудии. Не о справедливости", - написал он во вторник.

По данным "Ліга.Новости", сторона обвинения просила дать Стерненко 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, также обвинив активиста в разбое и незаконном обращении с оружием.

"Суд присудил Стерненко семь лет и три месяца тюрьмы и с конфискацией половины имущества", - уточняет издание.

Суд также решил отправить его в СИЗО, взяв под стражу в зале суда.

Сам активист заявил, что намерен подавать апелляцию.

Стерненко также прокомментировал на своей странице в Facebook обвинительный приговор и перечислил, на чем он основывается: "все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. Хотя обыск у меня дома проводился без адвоката, с которым мне даже не дали связаться.

судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке, также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст. 29 УПК.

показания титушки Щербича суд признал достоверными (!)

суд отказался признавать доказательством заключение специалиста по стартовому пистолету, в котором специалист указал, что экспертиза по пистолету проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием.

суд не сомневается в заключении эксперта стороны обвинения, в котором тот сказал, что взял пистолет стартовый, но после выкручивания экспертом втулки из ствола стал огнестрельным

судья считает, что у нас существует закон об оружии, и это милицейская инструкция, которая законом не является.

стартовый пистолет мной был выдан полиции добровольно. Это вообще по ч. 3 ст. 263 УК является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не будет зафиксирована в протоколе обыска и я в нем это не написал. Но я не подписывал протокол, потому что ко мне не пустили адвоката!" "Такое впечатление, что приговор писали мусора. Судью таки дожала (генпрокурор – ред.) Венедиктова, (замглавы Офиса президента – ред.) Татаров и (мэр Одессы – ред.) Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - написал активист.

Как сообщает Telegram-канал "Новости онлайн", суд приговорил Стерненко к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

"Щербич утверждает, что весной 2015-го его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата". В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. В своем YouTube-блоге активист говорил, что у стороны обвинения нет доказательств, и дело построено лишь на заявлениях Щербича" - пишет "Ліга.Новости".

Как сообщалось, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - также государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.