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Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии

Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии
11:39 Сегодня Телеграф

Приморский суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Об этом сообщает адвокат Маси Найем на своей странице в соцсети Facebook.

"Семь лет Сергею Стерненко. Это не о правосудии. Не о справедливости", - написал он во вторник.

По данным "Ліга.Новости", сторона обвинения просила дать Стерненко 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, также обвинив активиста в разбое и незаконном обращении с оружием.

"Суд присудил Стерненко семь лет и три месяца тюрьмы и с конфискацией половины имущества", - уточняет издание.

Суд также решил отправить его в СИЗО, взяв под стражу в зале суда.
Сам активист заявил, что намерен подавать апелляцию.

Стерненко также прокомментировал на своей странице в Facebook обвинительный приговор и перечислил, на чем он основывается:

  • "все изъятые вещи во время обыска признаны судом допустимыми доказательствами. Хотя обыск у меня дома проводился без адвоката, с которым мне даже не дали связаться.
  • судебно-медицинские экспертизы, составленные на русском языке, также признаны допустимыми. Хотя это прямое нарушение ст. 29 УПК.
  • показания титушки Щербича суд признал достоверными (!)
  • суд отказался признавать доказательством заключение специалиста по стартовому пистолету, в котором специалист указал, что экспертиза по пистолету проводилась с существенными нарушениями и пистолет не является огнестрельным оружием.
  • суд не сомневается в заключении эксперта стороны обвинения, в котором тот сказал, что взял пистолет стартовый, но после выкручивания экспертом втулки из ствола стал огнестрельным
  • судья считает, что у нас существует закон об оружии, и это милицейская инструкция, которая законом не является.
  • стартовый пистолет мной был выдан полиции добровольно. Это вообще по ч. 3 ст. 263 УК является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Но судья также отверг этот документ, потому что добровольная выдача не будет зафиксирована в протоколе обыска и я в нем это не написал. Но я не подписывал протокол, потому что ко мне не пустили адвоката!"

"Такое впечатление, что приговор писали мусора. Судью таки дожала (генпрокурор – ред.) Венедиктова, (замглавы Офиса президента – ред.) Татаров и (мэр Одессы – ред.) Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - написал активист.

Как сообщает Telegram-канал "Новости онлайн", суд приговорил Стерненко к заключению по делу о якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

"Щербич утверждает, что весной 2015-го его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата". В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. В своем YouTube-блоге активист говорил, что у стороны обвинения нет доказательств, и дело построено лишь на заявлениях Щербича" - пишет "Ліга.Новости".

Как сообщалось, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - также государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в трех уголовных производствах, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Суд, Приговор, Активист, Сергей Стерненко.
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