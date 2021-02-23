Стерненко заявил, что Зеленский предлагал ему государственную должность: Мендель пришлось объясняться

Во время заседания суда по делу Сергея Стерненко о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, тот заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему занять государственную должность.

Об этом сам активист заявил после того, как заслушал обвинительный приговор в свой адрес в виде 7 лет и трех месяцев лишения свободы за содеянное.

В суде экс-лидеру одесского "Правого сектора" передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце - президент. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично "поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле".

То, что Зеленский действительно предлагал Стерненко кресло госслужащего подтвердил его адвокат Маси Найем.

"Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - написал он.

При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что ни о какой должности для Стерненко не было и речи.

"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности", - прокомментировала она заявление Стерненко "Украинской правде".

По ее словам, Зеленский не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.

"Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал. Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", - подчеркнула Мендель.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как украинцы отреагировали на приговор Стерненко.