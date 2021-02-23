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Стерненко "с боем" вывозили с территории суда: активисты блокировали дорогу и сопротивлялись (фото, видео)

Стерненко "с боем" вывозили с территории суда: активисты блокировали дорогу и сопротивлялись (фото, видео)
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф фото: Буквы

Во вторник, 23 февраля, активиста Сергея Стерненко правоохранители с трудом вывезли из Приморского районного суда Одессы, который приговорил его по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича к 7 годам и трем месяцам заключения. Полицейским со Стерненко пришлось прорываться через взрывы петард, возле суда произошли столкновения с активистами, поддержавшими его.

Об этом сообщают "Буквы".

Так, во время оглашения приговора, под стенами суда митингующие начать бросать петарды. Один из выездов с территории суда забросали дымовыми шашками.

Между полицией и теми, кто пришел поддержать Стерненка, даже произошла потасовка с применением слезоточивого газа. Около полудня через один из выездов с территории Приморского суда попытался выехать микроавтобус с правоохранителями, и машину забросали дымовыми шашками. Стоит отметить, что под стены суда пришло около 70 человек. Полиция задержала двух активистов.

Несмотря на это активисты пытались воспрепятствовать полиции вывезти Стерненко из суда в СИЗО. Но полиция растолкала людей, и машины смогли уехать.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как украинцы отреагировали на приговор Стерненко.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Одесса, Суды, Сергей Стерненко.
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