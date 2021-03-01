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В скандал с родителями Стерненко и его "учительницей" вмешалась полиция

В скандал с родителями Стерненко и его "учительницей" вмешалась полиция
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф

Женщина, которая представилась, как учительница географии активиста Сергея Стерненко, который недавно был приговорен к семи годам тюремного заключения, вновь вышла на связь в эфире телеканала "НАШ". 

Ее выступление транслировалось в эфире канала. 

Несмотря на то, что ранее она назвала Стерненко "негодяем, наркоманом и убийцей", а также заявляла, что тот в школьные годы "воровал у детей деньги и телефоны", в этот раз она отказалась давать комментарии относительно личности активиста.

В эфире она лишь выразила возмущение действиями демонстрантов и активистов, которые выходят на акции протестов, и заявила, что "любую власть надо уважать", а также о том, что нею заинтересовались в полиции. 

В свою очередь, в Телеграм-канале Стерненко заявили, что неизвестные люди, называющиеся журналистами "терроризируют" родителей активиста и троих их несовершеннолетних детей. 

"Мы предупредили, что дальнейшие такие действия мы будем воспринимать как угрозу их безопасности. Наше предупреждение не было услышано, и сегодня под дверью дома семьи Сергея дежурила целая стая неизвестных лиц с камерами", - сказано в сообщении. 

Там также отметили, что родители активиста уже вызвали полицию и будут писать заявления по поводу травли и преследования. 

"Трогать семью, которая не имеет никакого отношения к сфабрикованному делу, - это крайняя степень, которую переходить нельзя", - написали в Телеграм-канале. 

Напомним, первые акции в поддержку Сергея Стерненко прошли во вторник, 23 февраля у Офиса президента и ряде украинских городов и закончились противостояниями с полицией

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Сергей Стерненко, НАШ.
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