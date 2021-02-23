На акции в поддержу Стерненко в Киеве начались столкновения: очевидцы показали видео

В Киеве под Офисом президента продолжается противостояние силовиков и демонстрантов, вышедших поддержать активиста Сергея Стерненко, которого 23 февраля суд отправил в тюрьму на 7 лет.

Кадрами с места событий делится Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Противостояние усиливается. Сперва один из протестующий кинул фаер на головы силовикам. Далее полетели другие фаеры, которые правоохранители стали бросать обратно в толпу протестующих", - говорится в сообщении.

После бросков фаеров, силовики применили слезоточивый газ, после чего сторонники Стерненко оттеснили их на пару метров в сторону здания ОП.

Попытка правоохранителей оттеснить активистов наткнулась на "контратаку".

Также появились данные о первом пострадавшем. Телеграм-канал "Ґрати", показал кадры, на которых видно, как одному из демонстрантов разбили голову.

Как сообщалось ранее, приговор Стерненко вызвал широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли не только в Киеве, но и в других городах Украины.