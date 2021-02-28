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"Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми

"Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
19:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Во время эфира на телеканале "НАШ" в студию позвонила женщина, которая представилась, как бывшая учительница активиста Сергея Стерненко, которого недавно приговорили к 7 годам тюремного заключения

Соответствующий фрагмент обнародовал в своем Телеграм журналист и ведущий этого канала Максим Назаров. 

"Нам только что позвонила в эфир учительница Стерненко и рассказала за какого "хорошего мальчика" мы с вами переживаем", - написал он. 

Женщина, которая представилась, как Ирина, описала Стерненко, как "негодяя, наркомана и убийцу", а также заявила, что тот в школьные годы "воровал у детей деньги и телефоны". 

После этого Назаров обнародовал еще один пост, в котором рассказал, что в родном селе Стерненко "начался кипиш", а также пообещал позже предоставить другие детали. 

В свою очередь в Телеграм-канале Стерненко сообщили, что в течение нескольких дней к родителям активиста и их соседям наведываются люди, именующие себя журналистами. 

"Они ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, не имеющие никакого отношения к делу, по которому осудили Сергея", - сказано в сообщении. 

Там также добавили, что когда родители будут готовы дать комментарии, они сообщат об этом представителей СМИ. 

"К тому времени, как это произойдет, мы будем воспринимать любые такие действия как давление и угрозу для их безопасности и жизни. Просим любого воздержаться от таких посещений", - сказано в сообщении. 

Напомним, первые акции в поддержку Сергея Стерненко прошли во вторник, 23 февраля у Офиса президента, в Днепре, во Львове, Харькове и закончились противостояниями с полицией. 

Еще одна акция прошла на субботу, 27 февраля.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Сергей Стерненко, НАШ.
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