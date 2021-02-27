В Киеве собрались на акцию в поддержку Стерненко: что происходит под ОП 27 февраля

В субботу, 27 февраля, в Киеве активисты снова вышли под Офис президента в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам и трем месяцам лишения свободы за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

На странице "Радіо свобода" на Facebook проводится онлайн-трансляция с места протеста.

На кадрах видно, что на акцию, которая носит название "Свободу политзаключенным" вышло немало людей. Большинство из них "вооружились" плакатами с надписями: "Нас не залякати!", "Ні репресіям!"

Как сообщал "Телеграф", первые акции в поддержку Сергея Стерненко прошли во вторник, 23 февраля у Офиса президента, в Днепре, во Львове, Харькове и закончились противостояниями с полицией, пострадавшими (около 40 человек - протестующих и правоохранителей) и задержаниями. После этого было решено перенести акцию на субботу, 27 февраля.