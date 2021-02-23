"Выдергивают и пакуют в автозаки": на акции за Стерненко начались задержания

На акциях в Киеве в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко начались столкновения между демонстрантами и силовиками.

На фоне этого правоохранители начали задержания.

Как сообщает в Фейсбук общественный деятель Роман Синицын, уже более 15 человек оказались в автозаках.

"Выдергивают и пакуют в автозаки на Институтской", - написал он и выложил фото изнутри.

Один из задержанных Максим Кривцов написал, что их везут в Печерский отдел полиции на Московскую, 30.

В то же время народный депутат от "Голоса" Александра Устинова сообщает об 11 задержанных и публикует фото с места.

Как сообщалось ранее, активиста Сергею Стерненко 23 февраля суд приговорил к семи годам тюремного заключения.

Приговор Стерненко вызвал широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли не только в Киеве, но и в других городах Украины.