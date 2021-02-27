"Боятся больше чем во времена Януковича": скопление силовиков накануне акции за Стерненко взволновало сеть (фото, видео)

В Киеве правоохранители стягивают большие силы к правительственному кварталу. Здесь, возле офиса президента, на субботу, 27 февраля, в 12:00, анонсирована акция протеста против судебного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, получившего 7 лет лишения свободы.

Видео скопления полицейской автомобильной техники опубликовал telegram-канал "САМОЗАХИСТ"

"Вчера Антон Геращенко обещал, что во время акции полицейского кордона и провокаций не будет. Уже сейчас мы наблюдаем, как к центру города стягивают значительные силы, а менты останавливают и проверяют транспорт. Будьте осмотрительны!", - указано в сообщении.

Стоит отметить, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял в эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера, что полиция не будет мешать протестующим.

"Полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких "кордонов" и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - отмечал политик.

В комментариях под различными видео, пользователи высказывают свои мысли по ситуации: "Это не автозаки, то школьные автобусы везут детишек в киевский зоопарк. Не мог же заместитель мощного министра цинично соврать", "А вот где наши деньги с Коронавирусного фонда", "Боятся больше чем во времена Януковича".

Напомним, в ходе событий под Офисом президента во вторник, 23 февраля, вечером в Киеве, когда акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко переросла в силовое противостояние демонстрантов с правоохранителями, пострадали с обеих сторон около 40 человек.