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"Боятся больше чем во времена Януковича": скопление силовиков накануне акции за Стерненко взволновало сеть (фото, видео)

"Боятся больше чем во времена Януковича": скопление силовиков накануне акции за Стерненко взволновало сеть (фото, видео)
11:09 Сегодня Телеграф

В Киеве  правоохранители стягивают большие силы к правительственному кварталу. Здесь, возле офиса президента, на субботу, 27 февраля, в 12:00, анонсирована акция протеста против судебного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, получившего 7 лет лишения свободы.           

Видео скопления полицейской автомобильной техники опубликовал telegram-канал "САМОЗАХИСТ"

"Вчера Антон Геращенко обещал, что во время акции полицейского кордона  и провокаций не будет. Уже сейчас мы наблюдаем, как к центру города стягивают значительные силы, а менты останавливают и проверяют транспорт. Будьте осмотрительны!", - указано в сообщении.

полиция

Стоит отметить, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял в эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера, что полиция не будет мешать протестующим.

"Полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких "кордонов" и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - отмечал политик.

 

В комментариях под различными видео, пользователи высказывают свои мысли по ситуации: "Это не автозаки, то школьные автобусы везут детишек в киевский зоопарк. Не мог же заместитель мощного министра цинично соврать", "А вот где наши деньги с Коронавирусного фонда", "Боятся больше чем во времена Януковича".

комментарии

Напомним, в ходе событий под Офисом президента во вторник, 23 февраля, вечером в Киеве, когда акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко переросла в силовое противостояние демонстрантов с правоохранителями, пострадали с обеих сторон около 40 человек.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 507

Все по теме:

Киев, Полиция, Протесты, Сергей Стерненко, Офис Президента.
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