Травмы головы и ожоги глаз: появились данные о пострадавших в столкновениях под ОП

В Киеве под Офисом президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам тюремного заключения.

Демонстрация быстро переросла в силовое противостояние, в ходе которого с одной стороны полетели фаеры, а другая применила слезоточивый газ.

Как сообщает Телеграм-канал Украинский Диалог, в ходе столкновений пострадали более 10 человек. При этом раненные есть с обоих сторон.

Среди активистов есть те, у кого разбита голова, а некоторые силовики получили ожоги глаз. Известно также о 17 задержанных.

В сообщении говорится, что несколько правоохранителей потеряли шлемы, которые позже были сожжены.

Протестующие движения "скорой помощи" не блокируют.

Телеграм-канал Бабель сообщает, что организаторы акции заявили, что в субботу, 27 февраля, состоится еще одна акция под ОПУ. После этого демонстранты начали расходиться.

Как сообщалось ранее, активиста Сергею Стерненко 23 февраля суд приговорил к семи годам тюремного заключения.

Приговор Стерненко вызвал широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли не только в Киеве, но и в других городах Украины.