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Травмы головы и ожоги глаз: появились данные о пострадавших в столкновениях под ОП

Травмы головы и ожоги глаз: появились данные о пострадавших в столкновениях под ОП
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Киеве под Офисом президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам тюремного заключения. 

Демонстрация быстро переросла в силовое противостояние, в ходе которого с одной стороны полетели фаеры, а другая применила слезоточивый газ. 

Как сообщает Телеграм-канал Украинский Диалог, в ходе столкновений пострадали более 10 человек. При этом раненные есть с обоих сторон. 

Среди активистов есть те, у кого разбита голова, а некоторые силовики  получили ожоги глаз. Известно также о 17 задержанных. 

В сообщении говорится, что несколько правоохранителей потеряли шлемы, которые позже были сожжены. 

Протестующие движения "скорой помощи" не блокируют. 

Телеграм-канал Бабель сообщает, что организаторы акции заявили, что в субботу, 27 февраля, состоится еще одна акция под ОПУ. После этого демонстранты начали расходиться. 

Как сообщалось ранее, активиста Сергею Стерненко 23 февраля суд приговорил к семи годам тюремного заключения

Приговор Стерненко вызвал широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли не только в Киеве, но и в других городах Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Протесты, Сергей Стерненко, ОПУ.
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