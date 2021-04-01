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Четверг, 01.04.2021
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Не китч, но практически традиция: СНБО проведет новое заседание, дата и подробности

Не китч, но практически традиция: СНБО проведет новое заседание, дата и подробности
17:50 Сегодня Телеграф

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание в пятницу, 2 апреля.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, заседание состоится во второй половине дня. По состоянию на сейчас, что именно будет обсуждаться, пока под вопросом.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов просил журналистов "не делать китч из заседаний СНБО".

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

 Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц

 В пятницу, 26 марта заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не было.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, СНБО, Заседания.
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