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"Мотор Сич" вернут в собственность государства: сколько Украине придется заплатить китайским инвесторам

"Мотор Сич" вернут в собственность государства: сколько Украине придется заплатить китайским инвесторам
19:33 Сегодня Телеграф

После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич" на заседании в четверг, 11 марта, украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

"Они (инвесторы. - Авт.) Нам $100 млн дали. Вот это все (сборки вертолетов. - Авт.) Делается за китайские деньги. Или этого бы не было, а был бы склад металла. Еще $150 млн придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал", - рассказывал о договоренностях с инвесторами президент компании Вячеслав Богуслаев еще в декабре 2019 года.

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В свою очередь владелец китайской инвестиционной компании, вложившейся в  "Мотор Сич", Skyrizon Aircraft Holdings Ван ЦзинВан Цзин утверждает, что украинскому предприятию было предоставлено финансирование в размере $100 млн на 10 лет под 0,3%, а внесение еще 150 миллионов долларов стало невозможным после ареста акций предприятия Службой безопасности Украины.

По его мнению, украинская сторона фактически сорвала разработанный в 2018 году план бесплатной передачи 25% акций "Мотор Сич" государственному "Укроборонпрому" с выделением еще 100 миллионов долларов.

Как сообщал "Телеграф", ранее компании из Китая Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group намерены приобрести более 50% акций "Мотор Сичи", еще 25% оставалось у "Укроборонпрома". Украинское правительство выступило против продажи стратегических предприятий иностранцам. В итоге 28 января президент своим указом ввел санкции против Skyrizon. А з1 января СБУ проводя следственно-оперативные действия, сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Мотор Сич, СНБО, Выплаты, инветоры.
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