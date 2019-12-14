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Президент "Мотор Сич" подтвердил продажу акций предприятия китайским инвесторам

Президент "Мотор Сич" подтвердил продажу акций предприятия китайским инвесторам
15:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Президент Мотор Сич сообщил, что он решил не закрывать завод, а найти инвесторов.

Акционеры "Мотор Сич" приняли решение продать свои акции китайским инвесторам. Об этом сообщил президент компании.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.

Он так же добавил, что китайская сторона взяла на себя обязательство, в течение следующих двух лет инвестировать в "Мотор Сич" 250 миллионов долларов.

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"Они (инвесторы. - Ред.) Нам $100 млн дали. Вот это все (сборки вертолетов. - Ред.) Делается за китайские деньги. Или этого бы не было, а был бы склад металла. Еще $150 млн придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал ", - добавил Богуслаев.

Как сообщалось ранее, глава "Укроборонпрома" подтвердил, что китайские инвесторы приобрели акции "Мотор Сич".

Напомним, в Антимонопольном комитете (АМКУ) допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за операции по покупке предприятия "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

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Инвесторы, Мотор Сич, Вячеслав Богуслаев, Китайские инвесторы.
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