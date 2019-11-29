АМКУ: Укроборонпром может попасть под американские санкции

Новости Украины:Антимонопольный комитет: Из-за "Мотор Сичи" Укроборонпром может попасть под санкции.

В Антимонопольном комитете (АМКУ) допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за операции по покупке предприятия "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев рассказал в эфире Радио НВ.

"Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок Вертолетам России - и возникнет ситуация, когда Укроборонпром с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", - отметил Терентьев.

Он добавил, что в этой ситуации под американскими санкциями могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют Укроборонпром, в том числе и госбанки. По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство, должны учитывать эти риски при заключении сделки.

«Такая юридическая конструкция с участием Укроборонпрома была поддержана Кабмином еще при Гройсмане (Владимир Гройсман, экс-премьер-министр - ред.) и Кубиву (Степан Кубив, экс-министр экономразвития - ред.). Были даны соответствующие разрешения на проведение переговоров и действий. То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне Укроборонпрома, так и на уровне правительства», - добавил Терентьев.

Концерн Укроборонпром потребовал два месяца на подготовку документов по концентрации.

По словам гендиректора госконцерна Айвараса Абромавичюса, китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич".

Ранее сообщалось, что 7 июня в Антимонопольный комитет было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически после получения положительного решения антимонопольного ведомства. В случае разрешения АМКУ на покупку, китайские инвесторы пообещали внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.