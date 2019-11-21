Найем получил должность в "Укроборонпроме"

Новости Бизнеса:Мустафа Найем будет занимать должность замглавы "Укроборонпрома".

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна"Укроборонпром". Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, работает ли он в "Укроборонпроме", Найем ответил:"Да действительно, я там сейчас работаю ... Заместитель генерального директора".

Официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует. Также его нет в перечне заместителей генерального директора"Укроборонпрома" на официальном сайте концерна.

В пресс-службе"Укроборонпрома" не опровергли и не подтвердили заявление Найема и попросили прислать соответствующий запрос для выяснения информации о назначении. На момент публикации новости ответ в агентство не поступал.

Как сообщалось ранее, Кабмин добавил Укрзализныцю, Общественное телевидение и еще два объекта в список стратегических предприятий.