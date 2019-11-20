Все грузовые вагоны УЗ предлагают реализовать через ProZorro

Новости Бизнеса:Торги будуть проходить через систему Prozorro и позволят прозрачно распределять грузовые вагоны между клиентами.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует реализовывать 100% грузовых вагонов через систему электронных торгов "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Сто процентов услуг по перевозке грузов в вагонах "Укрзализныци" будут реализовываться через площадку "ProZorro.Продажи". Сейчас перевозчик и электронная торговая система работают над синхронизацией своих программных продуктов", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По словам главы компании, этот механизм позволит абсолютно прозрачно распределять грузовые вагоны компании между клиентами.

"Уверен, что после того, как 100% услуг наших грузовых вагонов можно будет заказать исключительно через "ProZorro.Продажи", мы больше не услышим о коррумпированных руководителях станций, которые берут взятки за подачу порожних вагонов", - отметил Кравцов.

Отмечается, что для реализации этой инициативы разработчики программных продуктов от "Укрзализныци" и "ProZorro.Продажи" должны согласовать ряд технических вопросов, и такая встреча запланирована в ближайшее время.

"Нам нужно предусмотреть не только продажу услуги по рыночной цене, но и дальнейшее размещение этих маршрутов в нити графика, учитывая мощности станций и пропускную способность пути, в том числе в портах. И эти процессы не сможет обеспечить система "Прозорро". Для этого нужен наш программный продукт, позволяющий результаты проведенных торгов перенести на общую карту перевозок. У нас он есть, и мы его уже протестировали при формировании зерновых маршрутов», - отметил Кравцов.

В пресс-службе подчеркнули, что уже сегодня "Укрзализныця" реализует значительную часть своих вагонов через "ProZorro.Продажи", предлагая услуги по перевозке грузов графиковыми и вагонными отправками.

"В частности, в ноябре 2019 года через электронную торговую систему "Укрзализныця" реализует 30% полувагонов, 26% цементовозов и 11% зерновозов», - говорится в сообщении.

Впервые "Укрзализныця" вышла на "ProZorro.Продажи" в декабре 2018 года с реализацией повагонных перевозок. Также компания продает все объемы зерновых перевозок с помощью электронных систем.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.