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Праздник к нам приходит: "Укрзализныця" приготовила сюрприз

Праздник к нам приходит: "Укрзализныця" приготовила сюрприз
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укрзализныця

Новости Украины:"Укрзализныця" готовит дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники.

"Укрзализныця" на новогодние и рождественские праздники уже назначила 6 дополнительных поездов.

Об этом сообщается на официальном сайте акционерного общества.

"Поезда будут курсировать на направлениях: Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления", - говорится в сообщении.

В частности, поезд № 181/182 Киев - Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря. Обратно - 21, 22, 25, 26 декабря.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 28 декабря.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря.

Поезд № 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 22, 27 декабря.

Поезд № 201/202 Львов - Ужгород назначен на 29 декабря.

В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов

Кроме этого, поезд № 76/75 Кривой Рог - Киев - Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря. Обратно из Ужгорода - 29 декабря.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Подробнее о расписании поездов - на сайте "Укрзализныци".

Как сообщалось, в целом к новогодним и рождественским праздникам "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.

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Укрзализныця, Праздник, Праздники, Декабрь.
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