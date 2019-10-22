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"Укрзализныця" нуждается в капитальных инвестициях: названа сумма

"Укрзализныця" нуждается в капитальных инвестициях: названа сумма
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Украинская железная дорога для дальнейшего развития и содержания потребует около 108 млрд ежегодно.

Ежегодные инвестиции в содержание железнодорожной инфраструктуры и дальнейшее ее развитие должны составлять около 108 млрд грн в год, сообщил член правления АО "Укрзализныця" Ремигиуш Пашкевич в интервью онлайн-проекту УЗ "12 лиц стратегии "Укрзализныци".

По его словам, в настоящее время инфраструктура нуждается в том уровне капитальных инвестиций, который позволит на базовой сети (около 19 тыс. км) восстановить ее технологические параметры.

"Сегодня у нас примерно 5 тыс. км базовой сети характеризуются просроченным износом и нуждаются в реконструкции. Добавьте к этому инвестиции в автоматизацию железной дороги", - отметил Пашкевич.

Для сравнения он привел статистические данные польской ж/д: инфраструктурная сеть ж/д этой страны почти эквивалентна украинской (18,5 тыс. км), она - в гораздо лучшем состоянии, однако требует $3,5 млрд в год (около 88 млрд грн).

Кроме того, член правления напомнил, что "Укрзализныця" - единственная ж/д компания в Европе, которая платит налог на землю, расположенную под инфраструктурой.

"Это абсурд. Налог на землю под инфраструктурой должен быть "ноль", и это должно быть закреплено на законодательном уровне. Мы общаемся по этому поводу с представителями политического истеблишмента, объясняем нашу позицию. Более того, средства, уплачиваемые как налог на землю в местные бюджеты, мы готовы в пропорции 1:1 направить на развитие инфраструктуры", - отметил Пашкевич.

Кроме того, он отметил позитивный прогноз для железнодорожной инфраструктуры на следующие пять лет.

Как сообщалось со ссылкой на мнение правления компании, для реализации стратегии "Укрзализныця" на 2019-2023 гг. по базовому сценарию необходимо около 150 млрд грн инвестиций.

Впервые в истории: "Укрзализныця" готовится к публичной продаже акций

Глава компании Евгений Кравцов считает, что закон "О железнодорожном транспорте" должен коррелировать с планом реструктуризации УЗ, который будет представлен до конца 2019 года. По его словам, ключевым механизмом реализации стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 гг. является реорганизация монополиста в несколько компаний в соответствии с сегментами бизнеса.

Ранее Владислав Криклий сообщил, что реформа "Укрзализныци", которая должна была начаться еще три года назад, наконец-то состоится.

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Укрзализныця, УЗ, Ремигиуш Пашкевич, Железная инфраструктура.
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