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Четверг, 11.03.2021
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"Мотор Сич" вернут в госсобственность: что решили на заседании СНБО 11 марта

"Мотор Сич" вернут в госсобственность: что решили на заседании СНБО 11 марта
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг, 11 марта, принял ряд решений, в том числе о возвращении в государственную собственность предприятия "Мотор Сич" (Запорожье).

Об этом заявил на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность Украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - подчеркнул секретарь СНБО.

В этом контексте он отметил, что украинские оборонные предприятия, которые "странным образом" оказались в частных руках, будут рассматриваться каждое отдельно.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, законным способом мы будем делать это (возвращать в госсобственность – ред.) с остальными предприятиями", - добавил Данилов.

дополняется

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Заседание, Мотор Сич, СНБО, Госсобственность, Алексей Данилов.
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