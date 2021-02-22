Стало известно, после каких событий РФ начала усиливать свое военное присутствие в Крыму

После того, как Украина в 2010 году подписала Харьковские соглашения, РФ начала усиливать свое военное присутствие, а также завезла новую технику на Крымский полуостров.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он уверен, что факт того, что вооруженные солдаты РФ постоянно находились в Крыму, особенно на Черноморском флоте и связанной с ним деятельностью и был угрозой. Поскольку в любой момент имели место начаться масштабные военные действия против Украины с их стороны.

Экс-заместитель начальника ГОУ ГШ ВСУ генерал-майор Виктор Назаров уверен, что "разрушительные процессы" для украинских военных сил начались как раз во время президентства Виктора Януковича, в 2010 году, когда в стране была переписана военная доктрина, по которой РФ уже не угрожала Украине.

Таким образом финансы, которые выделялись на обеспечение армии не давали возможности обеспечения военной готовности ВСУ.

Стоит напомнить, что во время президентства Януковича, в 2010 году, Украиной были ратифицированы Харьковские соглашения, продлившие присутствие военных РФ на Крымском полуострове. По мнению экспертов, такой ход помог России в аннексии Крыма в 2014 году. При этом, 28 января ГБР сообщили о подозрении в госизмене бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу.