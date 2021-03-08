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Более 700 жилых домов остались без тепла в мороз: появились подробности отключения газа в Донецкой области и заявление полиции (видео)

Более 700 жилых домов остались без тепла в мороз: появились подробности отключения газа в Донецкой области и заявление полиции (видео)
16:18 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Полиция открыла уголовное производство по факту отключения от газа "Донецкоблгазом" объектов "Донецктеплокоммунэнерго" в субботу, 6 марта, в результате чего обесточенными оказались около 60 котелен по всей области, а без отопления более 700 жилых домов, 39 детсадов и школ и 4 больницы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко в Facebook.

"Полиция открыла уголовные производства по ст.356 УК Украины - за самоуправство. Таким стал ответ правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз", которое, в нарушение постановления Кабмина и условий меморандума (подписанного по инициативе Президента правительством, НКРЕКП, Нафтогазом и мэрами украинских городов 9 февраля, - Авт.) безосновательно перекрыло газоснабжение 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", - написал он.

По словам главы области, руководство Донецкоблгаз пошло на этот шаг несмотря на прогнозируемое снижение температуры воздуха до -7 градусов.

Отметим, о том, что Донецкая область остается без тепла стало известно 6 марта. Уже к вечеру этого же дня (по данным на 22.00, - Авт.)  удалось запустить котельные в нескольких городах области - в Славянске (№№6,12), в Лимане (№4, 10), в Волновахе, в Краматорске и других населенных пунктах области (всего 19, - Авт.).

На данный момент работу котельных восстановили в полном объеме.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году без отопления в ноябре остался город Купянск в Харковской области. Жителям пришлось выйти на протест, чтобы не ходить в своих квартирах в зимней обуви и одежде.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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