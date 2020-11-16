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Холодный бунт: под Харьковом люди перекрыли трассу из-за отсутствия отопления (фото, видео)

Холодный бунт: под Харьковом люди перекрыли трассу из-за отсутствия отопления (фото, видео)
13:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В понедельник 16 ноября в городе Купянске, что под Харьковом, люди вышли на протест.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе "Жить в Харькове". 

По предварительным данным, люди перекрыли трассу, устроив митинг против отсутствия тепла в их квартирах.

Множество граждан вынуждены спать в одежде и ходить по квартирам в зимней обуви.

В сети поделились кадрами "холодных бунтов" в Купянске: 

Пользователи сети отреагировали на такой поворот событий по своему.

Люди возмущались, потому, что гражданам не могут обеспечить подачу тепла в их квартиры.

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Люди говорят, что обогреватели их не спасают. У кого была возможность, отключились от централизованного отопления и перешли на индивидуальное, так как отопительный сезон срывается из года в год.

К протестующим вышел заместитель городского головы.

"Нет договора с НАК "Нафтогаз". Завтра руководитель едет в Киев. Сегодня будут распломбировать, пообещали. Есть долги у предприятия. С сентября пытались урегулировать вопрос. Общий долг населения за последние три года — 32 млн грн", — заявил он.

Стоит напомнить, что ранее в Харькове под зданием Областной государственной администрации люди собрались на акцию против усиления ограничений на выходных.

Читайте также в материале "Телеграфа": 15 ноября Харьков вдруг засыпало снегом.

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Все по теме:

Украина, Протест, Харьков, Отопление.

Автор:

Телеграф
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