Донецкая область осталась без тепла: озвучена причина

Донецкая область останется без тепла с субботы 6 марта. Такое решение приняли в "НАК Нафтогаз", учтя задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед поставщиками газа.

Об этом информирует пресс-служба "Донецкоблгаза".

"ПАО "Донецкоблгаз" всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и АО "НАК "Нафтогаз Украины" заставляет нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения Государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн. грн. на месяц", - говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что по состоянию на 3 марта компания задолжала более 1,5 миллиарда гривен.

В сети ситуацию с отключением отопления восприняли с юмором. В Телеграм-канале Perepichka News данную новость проиллюстрировали известным мемом:

А в комментариях к записи вспыхнула ожесточенная дискуссия:

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