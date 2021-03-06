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Донецкая область осталась без тепла: озвучена причина

Донецкая область осталась без тепла: озвучена причина
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Донецкая область останется без тепла с субботы 6 марта. Такое решение приняли в "НАК Нафтогаз", учтя задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед поставщиками газа. 

Об этом информирует пресс-служба "Донецкоблгаза". 

"ПАО "Донецкоблгаз" всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и АО "НАК "Нафтогаз Украины" заставляет нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения Государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн. грн. на месяц", - говорится в сообщении. 

В сообщении также указано, что по состоянию на 3 марта компания задолжала более 1,5 миллиарда гривен. 

В сети ситуацию с отключением отопления восприняли с юмором. В Телеграм-канале Perepichka News данную новость проиллюстрировали известным мемом:

А в комментариях к записи вспыхнула ожесточенная дискуссия:

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Донецкая область, Нафтогаз, Тепло.
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