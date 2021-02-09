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В Украине подписали меморандум по тарифам на тело и горячую воду: что важно знать

В Украине подписали меморандум по тарифам на тело и горячую воду: что важно знать
12:18 Сегодня Телеграф фото: сайт президента

Во вторник, 9 февраля, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Кабмин, "Нафтогаз", НКРЕКП подписали меморандум по тарифам на тело и горячую воду, которым закрепляется цена на отопление и горячую воду для населения на весь отопительный сезон 2020-2021 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится, - говорится в сообщении.

Кроме того, меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

При этом правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут перекладывать на плечи органов местного самоуправления.

Напомним, во вторник, 5 января, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением. Таким образом отопление подорожало вдвое. После этого, в Украине начались "тарифные Майданы", где протестующие высказывались против повышения тарифов. Реакцией правительства на эти протесты стали фиксация цены на газ и введение компенсаций для семей, которые отапливают свои дома электричеством.

Подробнее о том, чем аукнется Украине политика тарифной "лояльности", читайте в материале "Телеграфа":  Эхо "тарифного Майдана": чем закончится замораживание цен на газ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Тарифы, Меморандум, Теплоснабжение, горячаяя вода.
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