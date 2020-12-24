В Украине повысили тарифы на отопление для населения: сколько придется платить

24 декабря в Украине повысили тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год.
Об этом сообщили на заседании Нацкомиссии осуществляющей госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг.
Таким образом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 ТЭЦ. При этом наименее повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее – для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%).
В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения:
Средний тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. В то же время наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.
Полная информация о тарифах есть в таблице:
Стоит отметить, что НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.
Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, как формируются тарифы и сколько стоит коммуналка.