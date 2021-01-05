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Электроотопление в Украине станет значительно дороже: обнародованы тарифы

Электроотопление в Украине станет значительно дороже: обнародованы тарифы
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Во вторник, 5 января, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением. Таким образом отопление подорожает вдвое.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

По его словам, с 06.01.2021 года будет отменен льготный тариф для потребителей, которые пользовались электроотоплением.

Стоит отметить, что с первого октября по первое апреля действовал тариф 0,9 грн днем и 0,45 грн ночью (при двух-тарифном счетчике) до 3000 кВт в месяц. Новый тариф составляет 1,68 грн днем и 0,9 грн ночью.

"В свое время потребители (в основном это частный сектор) отказались от газа, приобрели электрокотлы, перешли на электроотопление, поверив государству. В зимний период оплата составляла в среднем 2500-3000 грн. Теперь это будет 5000-6000 грн. С Новым годом! С Рождеством. С Новыми тарифами!", - отметил Тимошин.

Стоит напомнить, что ранее эксперт озвучил прогноз на тарифы на электричество в Украине в 2021 году.

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Все по теме:

Украина, Тарифы, Льготы, Электричество, Отопление, Коммуналка, электроотопление.

Автор:

Телеграф
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