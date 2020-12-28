Кабмин отменил льготный тариф на электричество для населения

С 1 января 2021 года для бытовых потребителей отменят льготный тариф на электричество в 90 копеек за кВт.час на первые 100 кВт.час.

Об этом заявил и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко на заседании Кабмина.

"Продлить решим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", - сказал он.

Таким образом, бытовые потребители в период с 1 января по 31 марта 2021 года будут платить за электроэнергию по единому тарифу в 1,68 грн/кВт.час.

Отметим, что даже в этом случае, заниженные тарифы на э/э для населения сохранятся и будут примерно в два раза ниже реальных рыночных цен.

Тарифы на электроэнергию не пересматривались с марта 2017 года. Тарифы для населения в декабре 2020 года, согласно данным Министерства энергетики, не перекрывают даже затрат на доставку энергии от электростанций до потребителей.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз" повысит цены на газ для потребителей в январе 2021 года