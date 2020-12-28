Тарифы на электроэнергию взлетят еще выше: озвучен прогноз

Тарифы на электроэнергию в Украине в будущем будут только увеличиваться.

Об этом сообщил директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

"Поднятие цены продажи электроэнергии для населения до 1,68 грн это первая ласточка, ее сегодняшняя стоимость со всеми составляющими передачи получается более 3 гривны и она будет дорожать и дальше", - написал он в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что на сегодняшний день тарифы даже не покрывают стоимость доставки электроэнергии.

"Дотации на рынке электроэнергии достигали 50 млрд грн ежегодно, это безумие рано или поздно должно закончиться", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 28 декабря на заседании Кабмина и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что льготный тариф на первые 100 кВт.час будет отменен с января.