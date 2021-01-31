СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"

Служба безопасности Украины проводит следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

В СБУ также отмечают, что проводится документация фактов подготовки к уничтожению производственных мощностей предприятия.

Как сообщалось ранее, украинские санкции против Skyrizon были введены в действие указом президента от 28 января.

Китайский инвестор Skyrizon отреагировал на них, заявив, что это решение исключает возможность примирения сторон.

В заявлении отмечается, что в президентских указах не указаны конкретные причины введения санкций. Там предположили, что такими действиями Украина намерена "недопустить реализацию проекта международного сотрудничества".

"Мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов", - добавили в Skyrizon.

Как сообщалось ранее, компании из Китая Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group намерены приобрести более 50% акций "Мотор Сичи", еще 25% оставалось у "Укроборонпрома".

Украинское правительство выступает против продажи стратегических предприятий иностранцам.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более 100 стран мира