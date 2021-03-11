Заигрывание с США несет нехорошие последствия для Украины: о чем говорят последние решения СНБО

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) на заседании принял ряд важных решений.

В том числе о возвращении в госсобственность предприятия "Мотор Сич" (Запорожье), а также о расследовании СБУ дела по госизмене 236 депутатов. Принятые решения и их возможные последствия проанализировал для «Телеграфа» эксперт Украинского института политики Никита Трачук.

По мнению Никиты Трачука, анонсированные Алексеем Даниловым на брифинге по итогам заседания СНБО уголовные дела от СБУ по госизмене на 236 депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения (продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму), выглядят абсурдно.

«Это прямое давление со стороны СБУ на парламентариев, которые имеют иммунитет за принятие политических решений, - отмечает эксперт. – Не должна СБУ вмешиваться в работу парламента. Тем более, в то, что было более 10 лет назад. Со стороны действующей власти наблюдается постоянное желание достать «папередников». А еще это выглядит как попытка прикрыть собственные провалы. Чем может похвастать эта власть? Мы что, стали при Зеленском и его команде жить лучше? Давайте вспомним еще и ваучерную приватизацию 90-х, говоря, что будем восстанавливать историческую справедливость. Ее можно восстанавливать. Но тогда, когда у нас здесь и сейчас всё хорошо. Но вместо того, чтобы заниматься поднятием уровня жизни украинцев, власть начинает вспоминать былое».

А вот решение о возврате в госсобственность «Мотор Сичи» Никита Трачук приветствует. Как и анонсированное возвращение под контроль государства стратегических предприятий.

«Впрочем, здесь тоже есть элемент политической игры. В «Мотор Сичи» были заинтересованы китайцы. Но США, для которых Китай является главным геополитическим противником, были против продажи украинского предприятия китайским инвесторам. Думаю, это буде иметь неприятные последствия для наших отношений с Китаем. А он, напомню, сейчас является главным экономическим партнером Украины. Так что принято очередное решение в угоду Штатам, но не украинских экономических интересах», - подчеркивает эксперт УИП.

Он также акцентирует, что СНБО за месяц превратился из консультативно-рекомендательного органа в новый институт украинской политики.

«Теперь это - чрезвычайный орган, через который президент напрямую реализует свои желания политического характера. Законность которых – сомнительна. Не зря Офис президента, а теперь и СНБО называют офис простых решений и тяжелых последствий. Простые решения - альфа и омега Зеленского. Но использование им СНБО в ручном режиме, для воплощения в жизнь удобных для себя тем, глобально будет иметь, как мне кажется, очень нехорошие последствия - и для Зеленского, и для всей нашей страны», - прогнозирует Никита Трачук.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.