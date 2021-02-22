Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти

Новые санкции, которые в пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) наложил на одного из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его бизнес, супругу Оксану Марченко и еще шесть человек, заставили нервничать многих не только в Украине. Тем более, что секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал введение новых санкций - против нардепов.

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова, комментируя ситуацию "Телеграфу", отметила, что украинские политики прощупывают сейчас друг друга на прочность.

Александра Решмедилова напоминает, что уже прозвучало громкое заявление супруги Медведчука – телеведущей Оксаны Марченко – о том, что она идет в политику.

Увидели мы и фальстарт пятого президента Петра Порошенко, экстренно заявившего о покупке телеканала "Прямой", который ранее официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

"Теперь интересно, что последует далее по многим направлениям. Будет ли развитие сюжета после громкого заявления Марченко о вступлении в ОПЗЖ? Будут ли ее выставлять на довыборы в каком-то из округов? Будут ли далее зачищать информационное пространство? Уже звучали, к примеру, выпады в адрес телеканала НАШ, ряда сайтов.

Увидим ли мы эффект домино, когда медиа начнут схлопываться по разным причинам, еще и подливая масла в огонь и добивая друг друга – по принципу «у соседа корова сдохла – пустячок, а приятно»? Или же произойдет мобилизация медиасообщества, чтобы отбивать нападки власти, не зависимо от разности взглядов? Произойдут ли политические перегруппировки? Ждать ли запрета деятельности тех или иных партий? Пока ситуация в развитии. Напоминает латино-американские танцы – шаг вперед и два назад. Надо только поймать ритм. А этого пока, как мне кажется, не могут ни те, кто ввел санкции, ни те, кто под них попал, ни те, кто потенциально может попасть. Идет прощупывание друг друга на прочность", - считает Александра Решмедилова.

По ее словам, что пока можно однозначно резюмировать, так это усиление роли Совета нацбезопасности и обороны.

«Ранее СНБО так не использовался. А сейчас президент пытается усилить свою вертикаль, применяя, в том числе, несвойственный функционал введения санкций через СНБО. И будет бить такими решениями по оппонентам, пока ему будут давать это делать. Или пока не получит то, ради чего всё затевалось. Возможно – усиление поддержки Запада. Возможно – уступок со стороны РФ. Интересно посмотреть, будут ли бегства из страны, аресты, запреты партий. Тогда будет понятно, насколько серьезно идет игра и как высоки ставки», - отмечает Александра Решмедилова.

В интервью «Телеграфу» телеведущая, главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман назвала закрытие каналов Медведчука - сильным государственным решением Зеленского.