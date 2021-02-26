Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
Коронавирус стал еще более коварным: Голубовская рассказала, как изменилось заболевание
Коронавирус стал еще более коварным: Голубовская рассказала, как изменилось заболевание
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля

Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
19:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля, расширил санкционный список

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга для СМИ. 

Согласно его заявления, под украинские санкции попадут десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехавших в Россию после событий Майдана. 

Полный список: 

  • бывший контрадмирал Березовский Денис Валентинович,
  • бывший генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович,
  • бывший генерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич,
  • бывший генерал-майор Катовский Юрий Александрович,
  • бывший генерал-майор и экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич,
  • бывший генерал-майор Товский Владимир Владимирович,
  • бывший генерал-майор Ханжа Валентин Валентинович,
  • бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович,
  • бывший контр-адмирал Шакура Дмитрий Александрович,
  • экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич.

Против них будут введены санкции по 13 пунктам, а также их лишат всех званий и наград. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Ранее, СНБО ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака. В результате были закрыты три оппозиционных канала NewsOne, 112 Украина и ZIK

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 634

Все по теме:

Санкции, СНБО, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
02 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
03 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
04 Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности
05 С днем ангела, Светлана! Красивые открытки и поздравления на праздник 26 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах &quot;красной&quot; зоны (видео)
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Почему украинцы слушают Земфиру на 7 году войны с Россией? Журналист назвал основные причины
Почему украинцы слушают Земфиру на 7 году войны с Россией? Журналист назвал основные причины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь