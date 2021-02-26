Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля, расширил санкционный список.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга для СМИ.

Согласно его заявления, под украинские санкции попадут десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехавших в Россию после событий Майдана.

Полный список:

бывший контрадмирал Березовский Денис Валентинович,

бывший генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович,

бывший генерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич,

бывший генерал-майор Катовский Юрий Александрович,

бывший генерал-майор и экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич,

бывший генерал-майор Товский Владимир Владимирович,

бывший генерал-майор Ханжа Валентин Валентинович,

бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович,

бывший контр-адмирал Шакура Дмитрий Александрович,

экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич.

Против них будут введены санкции по 13 пунктам, а также их лишат всех званий и наград.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Ранее, СНБО ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака. В результате были закрыты три оппозиционных канала NewsOne, 112 Украина и ZIK