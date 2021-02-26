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Стало известно, зачем Зеленский созвал срочное собрание СНБО 26 февраля

Стало известно, зачем Зеленский созвал срочное собрание СНБО 26 февраля
14:20 Сегодня Телеграф

В Совете национальной безопасности и обороны Украины озвучили темы, которые будут подняты на заседании в пятницу, 26 февраля. Координационный орган, во главе с президентом Владимиром Зеленским рассмотрят ряд актуальных  вопросов государственной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-центре СНБО.

"На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект «Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отмечено в сообщении.

Также члены СНБО Украины  обсудят вопрос неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства. Не обойдут стороной тему состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве,  террористической деятельности и нарушения присяги. Отдельным вопросом обсуждения станет применение санкций.

Напомним, политолог Андрей Золотарев в комментарии "Телеграфу", предположил, что на заседании СНБО могут поднять вопрос о применении санкций к Петру Порошенку. По его словам, Владимир Зеленский сейчас оказался будто во времена французской Директории, когда бились фактически все со всеми.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Заседание, СНБО, Владимир Зеленский, национальная безопастность.
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